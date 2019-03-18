51-летняя Памела Андерсон и 33-летний Адиль Рами помирились через полгода после расставания

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Памела Андерсон и Адиль Рами
Памела Андерсон и Адиль Рами / Коллаж: LifeStyle 24

Канадско-американская актриса Памела Андерсон возобновила отношения с французским футболистом Адилем Рами. После шестимесячного перерыва звезды решили дать второй шанс своим отношениям и официально примирились.

О примирении 51-летней актрисы и 33-летнего футболиста сообщает иностранное издание TMZ. Пара возобновила свои отношения после шестимесячного расставания.

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Как отмечается в источнике, инициатором разрыва отношений осенью 2018 года стала Памела Андерсон. Она считала, что их отношения с Адилем Рами будут препятствовал отношениям ее бойфренда с детьми, так как он воспитывает двух сыновей от предыдущей девушки. Однако все недоразумения и разногласия звезды решили и возобновили отношения несколько недель назад.

Что известно о романе Памелы Андерсон и Адиля Рами? Слухи о романе звезд взорвали сеть в 2017 году. Вскоре после официального заявления об отношениях Памела Андерсон переехала во Францию ​​к своему бойфренду. Она посещала все его матчи и часто появлялась с ним на светских мероприятиях. После этого осенью 2018 года актриса переехала от него, аргументировав это тем, что Адиль мало виделся со своими детьми.

Памела Андерсон і її бойфренд
Памела Андерсон и Адиль Рами / Getty Images

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Теги: LifeStyle Голливуд Звездные романы Памела Андерсон
Источник: 24 Канал
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