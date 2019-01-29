51-летняя Памела Андерсон засветила пышную грудь в откровенном образе: фото

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Памела Андерсон
Памела Андерсон / www.gettyimages.com

Известная 51-летняя американская модель и актриса Памела Андерсон посетила торжественный вечер "Шоколад и мода", который состоялся в одном из ресторанов немецкого города Кельна.

Для выхода актриса надела соблазнительное платье асимметричного кроя бледно-розового цвета с откровенным декольте, которое сделало акцент на пышной груди Памелы.

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Памела Андерсон
Памела Андресон / Getty Images

Что интересно, Памела стала не только гостьей вечера, но и станцевала страстные танцы со своим партнером по шоу "Танцы со звездами" Максимом Дереймезом.

Памела Андресон
Памела Андресон / Getty Images

Памела Андерсон
Памела Андресон и Максим Дереймез / Getty Images

Памела Андерсон
Памела Андресон и Максим Дереймез / Getty Images

Памела Андерсон
Памела Андресон / Getty Images

Памела Андерсон
Памела Андресон / Getty Images

Теги: LifeStyle Голливуд Памела Андерсон
Источник: 24 канал
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