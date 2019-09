51-летняя Селин Дион появилась без макияжа в новом клипе "Imperfections": откровенное видео

Канадская звезда и обладательница премии Грэмми выпустила новый видеоклип, в котором предстала в неожиданном амплуа. Селин Дион показала, как принимает себя со всеми своими недостатками, прожив полвека.

Новый видеоролик с артисткой в главной роли появился на ее ютуб-канале 26 сентября. Известно, что сингл войдет в будущий альбом Дион под названием "Courage", выход которого запланирован на 15 ноября 2019 года.

Кроме песни "Imperfections", в альбом войдет еще 15 песен. Что интересно, пластинка выйдет впервые за 6 лет и без участия ее покойного мужа и менеджера Рене Анжелила.

Селин Дион – Imperfections: смотреть видео онлайн

В черно-белом ролике певица снимается в роскошных образах перед камерой объектива в фотостудии, а после – снимает с себя весь рабочий грим. Без макияжа и украшений она улыбается своему отражению в зеркале.

"У меня есть свои недостатки, у меня есть шрамы, которые я скрываю. Но они часть меня, и ты тоже. И я не хочу выбирать. Они делают меня такой, какая я есть сегодня, и они никогда не исчезнут. Ты можешь любить их так же, как я люблю тебя?" – поет Селин Дион в новой композиции.



Селин Дион без макияжа в видеоклипе "Imperfections" / Скриншот видео

Текст песне "Imperfections" Селин Дион:

I tried to give all myself to you

But before I can get there

Got thoughts of me I'm tryin' to lose

Yeah, I got my own imperfections

I got my own set of scars to hide

I got my own imperfections

I can't hold your heart when I'm fixin' mine

Припев:

So

(Give it up, give it up)

I ain't gonna save you

(Give it up, give it up)

Now

(Give it up, give it up)

I ain't gonna save you, no

(Give it up, give it up)

Now

'Cause I got my own imperfections

I got my own imperfections

I got my own imperfections

Yeah, I got my own

I got my own

Hold on, not tryna put you on the shelf

But, before I can love you

I need to learn to love myself

Yeah, I got my own imperfections

I got my own set of scars to hide

I got my own imperfections

I can't hold your heart when I'm fixin' mine

Припев

They're part of me and you are too

And I don't really wanna choose

Can you love them the way that I love you?

They made me who I am today

And they won't ever go away

Can you love them the way I love you

'Cause I got my own imperfections

I got my own imperfections

I got my own imperfections

Yeah, I got my own

I got my own

Before I can love you

I need to learn to love myself

Before I can trust you

I need to learn to trust myself