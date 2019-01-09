52-летний брат Меган Маркл решил жениться и пригласить на свадьбу герцогов Сассекских

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Меган Маркл и ее брат Томас с будущей женой
Меган Маркл и ее брат Томас с будущей женой / Коллаж: 24 канал; фото Getty Images / The Daily Mail

Томас Маркл-младший решил жениться на своей подруге Дарлин Блаунт в марте 2019 года. Он заявил, что обязательно пригласит на свою свадьбу младшую сестру Меган и ее мужа принца Гарри.

Родной брат Меган Маркл официально объявил о помолвке и намерении жениться в интервью для Daily Mail. Накануне Нового года 52-летний Томас сделал предложение руки и сердца 38-летней Дарлин Блаунт. Влюбленные планируют пожениться в марте 2019 года.

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Мужчина признался, что пригласит на свадьбу Меган Маркл и принца Гарри, несмотря на то, что на их королевскую свадьбу он приглашения не получил. Также он добавил, что на торжество придет их отец, поэтому Томас Маркл-младший надеется, что его женитьба наконец объединит Меган с семьей.

Я в этом абсолютно уверен. Наша свадьба сблизит нашу семью. Мы надеемся, что Меган и Гарри, а также мой отец придут на свадьбу и смогут провести время вместе,
- заявил родной брат герцогини Сассекской.

Брат Меган Маркл
Брат Меган Маркл и его будущая жена / The Daily Mail

Напомним, недавно отец Меган Маркл дал скандальное интервью для иностранного издания. 74-летний Томас Маркл назвал принца Гарри высокомерным. Мужчина сказал, что тот чувствует превосходство над другими людьми, если позволяет себе выбирать, с кем общаться, а с кем нет.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: Lifestyle
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