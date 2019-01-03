52-летняя Холли Берри ошеломила сеть неожиданным снимком

Голливудская актриса Холли Берри в 52 года может похвастаться идеальной стройной фигурой. Чтобы поддерживать себя в форме звезда активно занимается спортом с личным тренером и следит за своим питанием.

В своем блоге Холли Берри не стесняется демонстрировать красоту тела, поэтому публикует довольно пикантные фото.

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На днях актриса потрясла поклонников: перед камерой она позировала топлесс. Обнаженную грудь Холли Берри прикрыла руками. Горячий образ она дополнила широкими брюками и бусами.

Берегите свое тело, это единственное место, где вы живете!

– подписала фото актриса.

Снимок 52-летняя Холли Берри сделала посреди пустыни. Выглядела знаменитость очень эффектно.

Кто такая Холли Берри?

Это популярная американская киноактриса, лауреат престижных премий Эмми, Золотой глобус и Оскар. Холли Берри сыграла в известных фильмах, в частности, в "Облачный атлас", "Пароль "Рыба-меч", "Женщина-кошка", "Вызов по тревоге", "Идеальный незнакомец".