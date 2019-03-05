52-летняя Холли Берри позировала на кухне топлесс, демонстрируя татуировку: горячее фото

Знаменитая голливудская актриса и звезда фильма "Женщина-кошка" показала своим поклонникам откровенное фото. На нем 52-летняя Холли Берри позировала топлес, демонстрируя татуировку размером на всю спину.

Оскароносная актриса Холли Берри опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. Звезда фильма "Женщина-кошка" доказывает своим поклонникам, что для женщин возраст – это просто цифра. Ведь в свои 52 она демонстрирует отличную форму и, не стесняясь, снимается в откровенных фотосессиях.

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На новой фотографии актриса засветила перед своими сторонниками большую татуировку, которая простирается вдоль всей спины. Холли Берри забавно прокомментировала свою фотографию, спросив у "фолловеров": "Кто сказал, что я не русалка?".

К слову юбка звезды действительно напоминала хвост русалки, поскольку была декорирована цветными пайетками. Стоит добавить, что в таком виде Холли Берри возилась на кухне. Позади нее была плита, а в руке актриса держала сковородку.



Холли Берри / Instagram / @halleberry