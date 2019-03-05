52-летняя Холли Берри позировала на кухне топлесс, демонстрируя татуировку: горячее фото

54 Читати новину українською
Холли Берри
Холли Берри / Instagram / @halleberry

Знаменитая голливудская актриса и звезда фильма "Женщина-кошка" показала своим поклонникам откровенное фото. На нем 52-летняя Холли Берри позировала топлес, демонстрируя татуировку размером на всю спину.

Оскароносная актриса Холли Берри опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. Звезда фильма "Женщина-кошка" доказывает своим поклонникам, что для женщин возраст – это просто цифра. Ведь в свои 52 она демонстрирует отличную форму и, не стесняясь, снимается в откровенных фотосессиях.

Читайте также: Расстегнутая рубашка на голое тело: 53-летняя Синди Кроуфорд снялась в откровенной фотосессии

На новой фотографии актриса засветила перед своими сторонниками большую татуировку, которая простирается вдоль всей спины. Холли Берри забавно прокомментировала свою фотографию, спросив у "фолловеров": "Кто сказал, что я не русалка?".

К слову юбка звезды действительно напоминала хвост русалки, поскольку была декорирована цветными пайетками. Стоит добавить, что в таком виде Холли Берри возилась на кухне. Позади нее была плита, а в руке актриса держала сковородку.

Холлі Беррі
Холли Берри / Instagram / @halleberry

blog_ava
Убийство Сергея Киселева в Киеве: как бизнесмен стал жертвой дела "бриллиантовых прокуроров"
сегодня
617
Теги: Эротика LifeStyle Голливуд
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
сегодня 12:50 Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
1223
Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
сегодня 10:03 Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
57
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня 09:02 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
2011
Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
4 марта 20:44 Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
Богданна Рибак 628
Куда пойти в Киеве в марте: подборка событий для теплых весенних прогулок
4 марта 19:05 Куда пойти в Киеве в марте: подборка событий для теплых весенних прогулок
76
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук