52-летняя Ольга Сумская примерила наряд с немалым декольте: горячие фото

Украинская актриса Ольга Сумская привлекла внимание поклонников к спектаклю, в котором играет главную роль. Сделала она это через Instagram, где появилось горячее фото с чуть обнаженной грудью.

Актриса Ольга Сумская, которая может похвастаться большой фильмографией, активно гастролирует с театром. Сейчас знаменитость находится в Черновцах, откуда будоражит сеть довольно горячими фото.

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Перед камерой знаменитая актриса предстала в черном наряде с пикантным декольте, которое слегка оголило ее грудь. А вот свою стройную талию Ольга Сумская подчеркнула широким ремнем, подобранным под цвет одежды. Макияж с акцентом на глаза и выпрямленные волосы завершили ее образ.

Вероятно, снимок Ольга Сумская сделала в гримерке, ведь позади нее виднеется скромный интерьер с несколькими зеркалами и черно-белыми снимками.

Поклонники Ольги Сумской были поражены снимками. Они отметили, что крайне непривычно видеть звезду в таком откровенном образе, ведь обычно актриса выбирает скромные и элегантные наряды.