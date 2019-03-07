52-летняя Сальма Хайек украсила обложку глянца и дала откровенное интервью о личной жизни

Знаменитая мексиканская продюсер и актриса снялась для американского журнала Town&Country. 52-летняя Сальма Хайек украсила апрельскую окладинку глянца и откровенно рассказала о своем муже, дочери и пластической операции.

Несмотря на то, что Сальма Хайек снималась для апрельского номера журнала Town & Country, интервью с продюсером появилось на сайте накануне, 6 марта.

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Этой весной 52-летняя Сальма Хайек и ее муж, 56-летний бизнесмен Франсуа-Анри Пино, отмечают десятую годовщину свадьбы. В своем интервью для глянца актриса призналась о слухах, которые сопровождали ее и ее избранника после бракосочетания.

Она отметила, что многие утверждали, что ее брак с одним из самых богатых людей Европы – это не более, чем мезальянс, однако это не мешает им счастливо жить и воспитывать дочь Валентину Палому Пино.

Он лучший мужчина в мире. Рядом с ним я становлюсь такой, какой есть. Он не пытается загнать меня в рамки, как-то ограничить... Не хочу рассказывать вам, как мы познакомились. Это очень романтическая и удивительная история, но она принадлежит только мне. Не хочу вульгаризировать ее, чтобы сделать себя интересной кому-то,

– сказала о мужчине Сальма Хайек.



Сальма Хайек для журнала Town & Country / Town & Country

Также мексиканская актриса рассказала о рождении первого ребенка в 41 год.

Я думаю, что я лучшая мать, потому что родила ребенка поздно. При этом я действительно устаю, не буду врать... Сейчас Валентина подросток, очень творческий, умный, смешной и своенравный подросток,

– поделилась мыслями продюсер.

Несмотря на то, что на данный момент актрисе 52 года, она выглядит значительно моложе. Однако любые хирургические вмешательства звезда отрицает.

"Я ничего подобного с собой не делала", – подтвердила Сальма Хайек.