52-летняя Сальма Хайек засветила пышную грудь в красном купальнике: пикантное фото

Уже в следующем месяце, 2 сентября, мексиканско-американской актрисе Салме Хайек исполнится 53 года. А с каждым годом зажигательная брюнетка выглядит все красивее. Звезда продемонстрировала поклонникам в социальных сетях свой летний отдых и соблазнительную фигуру в купальнике.

Новые фото с отдыха Сальма опубликовала на своей странице в Instagram.

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На одной из фотографий актриса позирует в купальнике красного цвета, который соблазнительно подчеркнул пышное декольте Хайек. Дополнили образ знаменитости темно-синий комбинезон для дайвинга и очки: солнцезащитные и для подводного плавания.

Когда вы собираетесь сделать погружение и забыли, что у вас все еще есть солнечные очки. Вы должны быть в курсе всех событий,

- с юмором подписала снимок Сальма.



Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek

На другом кадре Саль Хайек на фоне кактусов позирует в сплошном синем купальнике синего цвета с глубоким декольте и в широких штанах. Актриса выглядит счастливой и с улыбкой показывает, как наслаждается летом.



Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek



Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek



Сальма Хайек / Instagram / @salmahayek