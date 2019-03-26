53-летняя Элизабет Херли повторила легендарный образ от Versace: соблазнительные фото

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Элизабет Херли
Элизабет Херли / Коллаж LifeStyle 24

Британская актриса Элизабет Херли поражает своей красотой в любом возрасте. Знаменитость снялась в фотосессии для глянцевого журнала Harper's Bazaar, в которой повторила один из своих культовых образов из 1994 года.

Так, в 1994 году Элизабет Херли встречалась с известным актером Хью Грантом. 25 лет назад на премьеру фильма "Четыре свадьбы и одни похороны" в Лондоне женщина ошеломила роскошным видом – она надела откровенное черное платье от Versace, украшенное золотыми шпильками.

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В интервью для издания актриса рассказала, что для выхода делала прическу и макияж дома, одновременно борясь за маленькое зеркало с Грантом в скромной квартире.

Я была абсолютно не готова. Мне срочно нужно было найти платье для премьеры Хью, а я ничего не понимала в моде. Помню, как пришла в офис, где мне достали какое-то платье из огромного пакета. Я взяла его домой. Сама делала прическу и макияж, борясь с Хью за зеркало в нашей крошечной квартире с одной спальней,
– вспомнила Элизабет.

Елізабет Херлі
Элизабет Херли и Хью Грант в 1994 году / Getty Images

Елізабет Херлі
Элизабет Херли и Хью Грант в 1994 году / Getty Images

Для фотосессии Элизабет Херли примерила похожее смелое платье Vercase, в котором 53-летняя звезда выглядит сногсшибательно.

Елізабет Херлі
Элизабет Херли / Harper's Bazaar

К слову, такое же платье на днях примеряла популярная актриса Пенелопа Крус для обложки испанского глянцевого журнала Vogue.

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Голливуд Versace
Источник: LifeStyle 24
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