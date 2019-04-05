53-летняя Элизабет Херли шокировала видом несовершеннолетнего сына: фото
Британская актриса Элизабет Херли, которая поражает идеальной фигурой и красотой в свои 53 года, также является счастливой мамой. Знаменитость воспитывает 17-летнего сына Дэмиана, внешность которого вызывает обсуждения пользователей в сети.
Новые снимки Элизабет опубликовала на своей странице в Instagram.
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Херли показала фотографии в честь дня рождения сына, 4 апреля. Демиану исполнилось 17 лет и поклонники поздравили его с праздником. Однако некоторые из пользователей отметили, что парень больше похож на девушку.
Что интересно, раньше Элизабет Херли призналась, что многие из ее откровенных снимков в социальных сетях делает именно ее несовершеннолетний сын.
Элизабет и Демиан Херли/ Instagram / @elizabethhurley1
Элизабет и Демиан Херли / Instagram / @elizabethhurley1
Элизабет и Демиан Херли / Instagram / @elizabethhurley1
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