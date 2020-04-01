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53-летняя певица Саманта Фокс планирует свадьбу со своей подругой, – СМИ

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Саманта Фокс обручилась / www.hawtcelebs.com

Знаменитая британская певица Саманта Фокс, известная на весь мир благодаря хиту 80-х Touch Me, обручилась. Избранницей 53-летней артистки стала ее подруга Линда Олсен.

По данным журналистов таблоида Mirror, пойти к алтарю Саманта Фокс решилась через 4 года после смерти своей предыдущей партнерши Майры Страттон. С ней певица пробыла в отношениях 12 лет, однако Майра умерла от рака.

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Оправившись от потери, Саманта Фокс решилась на новые отношения и уже готова их узаконить. Любимая девушка певицы – Линда Олсен из Норвегии. Она воспитывает двоих детей, которые уже живут с парой в Великобритании. По словам инсайдеров, Саманта очень счастлива и ждет, когда пойдет к алтарю с Линдой. Церемонию планировали провести летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса свадьбу пришлось перенести.

"Сэм и Линда так счастливы, поэтому хотят провести остаток своей жизни вместе. Они влюблены и хотят зарегистрировать свои отношения официально", – рассказал инсайдер.

О нетрадиционной ориентации Саманта Фокс объявила в 2003 году. Тогда она влюбилась в свою пиарщицу Майру Страттон. Никто не подозревал об этом романе, так как женщины по работе проводили время вместе. Кроме этого, до каминг-аута Саманта жила в гражданском браке с Питером Форестером. Пара усыновила и воспитывала сына, который трагически погиб.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle ЛГБТ Великобритания Звездные свадьбы
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