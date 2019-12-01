53-летняя Сальма Хайек похвасталась пышными ягодицами: откровенное фото

Популярная актриса Сальма Хайек в 53 года может удачно продемонстрировать соблазнительные формы, которые она не боится публично показывать на фото в социальных сетях.

Новое фото, которое Сальма Хайек опубликовала на своей странице в инстаграме, в очередной раз взбудоражило сеть. Добавим, что в социальных сетях за голливудской знаменитостью следят около 13 миллионов подписчиков.

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На фотографии изображены пышные ягодицы мексиканско-американской актрисы в обтягивающем полупрозрачном платье, которое состоит из кожаных и кружевных лент. Наряд выглядит очень сексапильно и подчеркивает фигуру Сальмы.

На фото Хайек отметила издание GQ, однако пока неизвестно, снялась ли актриса в новой фотосессии. В подписи звезда добавила "Черная пятница".



Сальма Хайек похвасталась формами / Instagram / @salmahayek

Сальма Хайек умеет демонстрировать свои отличные формы даже на красных дорожках светских мероприятий. К примеру, актриса на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, который прошел 2 ноября в Лос-Анджелесе, смело поворачивалась спиной к фотографам и демонстрировала роскошную фигуру в обтягивающем платье.