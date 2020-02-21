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53-летняя Сальма Хайек показала стройную фигуру в купальнике: пикантные фото

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Сальма Хайек показала фото в купальнике / Instagram / @salmahayek

Голливудская актриса Сальма Хайек и в 53 года может смело участвовать в пикантных фотосессиях. Все потому, что звезда сохранила стройную фигуру, которую охотно подчеркивает сексуальными нарядами.

На днях Сальма Хайек вызвала фурор в сети. Актриса опубликовала очередную фотографию, продемонстрировав естественную красоту. Однако фото вызвало немало обсуждений, а один из подписчиков блога посоветовал кумиру не злоупотреблять омолаживающими процедурами. Ответ звезды не задержался.

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Я не делала ботокс, но спасибо за совет, я уже задумывалась, может, пришло время,
– толерантно ответила она.

После этого Сальма Хайек не перестает удивлять общественность, публикуя эффектные фото с отдыха. На одном из кадров актриса предстала перед камерами в черном закрытом купальнике от бренда Alexander McQueen. Сальма Хайек с удовольствием позировала на фоне скалы и скрыла информацию о месте, где сейчас отдыхает. Вероятно, звезда выбрала побережья Средиземного моря, где часто устраивает себе отпуск.

Интересно, что в одном из интервью Сальма Хайек рассказала, что не верит в эффективность ботокса и не является поклонницей этого метода омоложения. Кроме этого, стройная звезда уверяла: она ни разу не была даже на консультации у пластического хирурга. И что же помогает звезде выглядеть настолько сексуально и молодо – она ​​не рассказывает.

"Я не верю в ботокс, особенно когда его колют так рано. Люди сами себя уничтожают. Я не рискую, когда речь идет о красоте. Пластическая хирургия, по моему мнению, – огромный риск. Я очень консервативна в отношении к внешности", – рассказывала Сальма Хайек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Отдых
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