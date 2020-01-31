53-летняя Синди Кроуфорд поражает роскошным телом на обложке глянца

Известная американская супермодель Синди Кроуфорд, пик популярности которой пришелся на 1990-е годы, не потеряла своей красоты и харизмы до сих пор. 53-летняя модель украсила сингапурскую обложку Harper's Bazaar.

В Инстаграме Синди Кроуфорд опубликовала фотографию с подписью: "Спасибо, что позволяете мне популяризировать идею красоты в любом возрасте".

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На обложке глянца она предстала в белом мини-комбинезоне с перьями. Модель сидит на мотоцикле и демонстрирует свои длинные обнаженные ноги. Также на страницах журнала Кроуфорд позирует на байке в образах от Chanel и Dior.

В интервью изданию звезда рассказала о своем секрете прекрасного внешнего вида и хорошего самочувствия.

Я занимаюсь спортом, правильно питаюсь и ухаживаю за кожей. Но самое главное – быть благодарной за все и делать то, что заставляет чувствовать себя хорошо: жить своей работой, общаться с друзьями и семьей, помогать обществу,

– отметила супермодель.

Кроуфорд призналась, что настоящим ментором для нее стала ее мама.

"Моя мама из-за лейкемии потеряла ребенка, моего младшего брата Джеффа, пережила тяжелый развод с моим отцом. Но она остается женщиной, которая хочет видеть лучшее во всем и во всех", – поделилась Кроуфорд.