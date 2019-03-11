53-летняя Синди Кроуфорд примерила рубашку мужа для соблазнительного фото

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Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд / www.gettyimages.com

53-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд сделала поклонникам сюрприз, показав соблазнительное фото в одежде своего мужа Рэнди Гербера.

Новое фото Синди опубликовала на своей странице в Instagram. Кроуфорд дома примерила цветную рубашку из гардероба любимого.

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Так, супермодель позирует в домашнем образе на фоне сложенных на полках вещей и рубашек, которые развешены по цвету. "Позаимствовала у мужа", – рассказала поклонникам звезда в подписи.

Пользователи в сети подчеркнула, что в такой рубашке oversize модель выглядит младше и сексуальнее.

Сінді Кроуфорд
Синди Кроуфорд / Instagram / @cindycrawford

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Синди Кроуфорд Эротика
Источник: LifeStyle 24
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