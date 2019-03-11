53-летняя Синди Кроуфорд примерила рубашку мужа для соблазнительного фото
53-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд сделала поклонникам сюрприз, показав соблазнительное фото в одежде своего мужа Рэнди Гербера.
Новое фото Синди опубликовала на своей странице в Instagram. Кроуфорд дома примерила цветную рубашку из гардероба любимого.
Читайте также: Синди Кроуфорд забавно прокомментировала свою молодость: Почему я не ходила голой все время?
Так, супермодель позирует в домашнем образе на фоне сложенных на полках вещей и рубашек, которые развешены по цвету. "Позаимствовала у мужа", – рассказала поклонникам звезда в подписи.
Пользователи в сети подчеркнула, что в такой рубашке oversize модель выглядит младше и сексуальнее.
Синди Кроуфорд / Instagram / @cindycrawford
Источник: LifeStyle 24
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии