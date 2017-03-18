54-летняя Моника Беллуччи целовалась с молодым любовником на публике: фото

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи впервые попала в объективы папарацци со своим новым бойфрендом, который моложе нее на 18 лет.

Через 5 лет после развода Венсан Кассель женился на вдвое моложе его модели -Тине Кунаки. Моника Беллуччи также начала жизнь заново. Кроме этого, она начала отношения с другим мужчиной, с которым сейчас чувствует себя счастливой. Об этом она рассказала во время интервью с журналистом Paris Match.

Однако лишь на днях папарацци смогли впервые сфотографировать Монику и ее нового возлюбленного мужа в Париже. Об этом пишет издание Voici.

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Избранником Беллуччи стал 36-летний художник и владелец художественной мастерской в Париже Николас Лефевр. Известно, что у него подрастает 6-летняя дочь Анахи от предыдущих отношений.

Я уже долгое время встречаюсь с одним мужчиной, и у нас все хорошо. Нормальный ли он? Не знаю. Я и сама не живу по правилам. Как можно требовать от другого человека того, что сама не можешь ему дать? У этого человека совсем другая работа, но из-за нее ему тоже приходится много ездить по миру. Именно поэтому он прекрасно меня понимает и разделяет мой образ жизни. Я очень счастлива,

- рассказала ранее в интервью Моника Белуччи.



Моника Беллуччии Николас Лефевр / журнал Voici