54-летняя Моника Беллуччи потрясла фантастическим выходом на Каннском кинофестивале

Одним из секретов успеха и счастья знаменитой итальянской актрисы Моники Беллуччи является ее красота. С каждым годом Моника поражает все более роскошным видом и женственными формами. 54-летняя итальянка до сих пор может покорить сердце любого мужчины, как и 20-30 лет назад.

Сейчас известно, что у Моники таки появился любимый мужчина – 36-летний Николас Лефевр, с которым они приехали в Канны и появились на публичных мероприятиях вместе.

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В субботу, 18 мая, она посетила премьеру фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша, прошедшего в рамках Каннского кинофестиваля. Для выхода на красную дорожку Беллуччи надела роскошное темно-синее платье от Dior, которым Моника подчеркнула пышное декольте.

Интересным аксессуаром итальянки стало колье из белого золота в виде крокодила, украшенное изумрудами и бриллиантами.

Моника Беллуччи / Getty Images



Моника Беллуччи / Getty Images



Моника Беллуччи / Getty Images