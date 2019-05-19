54-летняя Моника Беллуччи потрясла фантастическим выходом на Каннском кинофестивале

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Моника Беллуччи
Моника Беллуччи / www.gettyimages.com

Одним из секретов успеха и счастья знаменитой итальянской актрисы Моники Беллуччи является ее красота. С каждым годом Моника поражает все более роскошным видом и женственными формами. 54-летняя итальянка до сих пор может покорить сердце любого мужчины, как и 20-30 лет назад.

Сейчас известно, что у Моники таки появился любимый мужчина – 36-летний Николас Лефевр, с которым они приехали в Канны и появились на публичных мероприятиях вместе.

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В субботу, 18 мая,  она посетила премьеру фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша, прошедшего в рамках Каннского кинофестиваля. Для выхода на красную дорожку Беллуччи надела роскошное темно-синее платье от Dior, которым Моника подчеркнула пышное декольте.

Интересным аксессуаром итальянки стало колье из белого золота в виде крокодила, украшенное изумрудами и бриллиантами.

Моніка Беллуччі

Моника Беллуччи / Getty Images

Моніка Беллуччі
Моника Беллуччи / Getty Images

Моніка Беллуччі
Моника Беллуччи / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Каннский кинофестиваль Голливуд Моника Беллуччи
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