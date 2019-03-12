54-летняя Моника Беллуччи примерила изящный образ для глянца: фото

33 Читати новину українською
Моника Беллуччи позировала для глянца
Моника Беллуччи позировала для глянца / Instagram / @ralphwenig

Итальянская актриса Моника Беллуччи в 54 года вызывает восторг у миллионов поклонников во всем мире. Звезда выглядит потрясающе, что и демонстрирует на красных дорожках и на обложках популярных глянцев.

Автором чувственной съемки был фотограф Ральф Вениг, известный своим сотрудничеством со знаменитыми журналами. Именно он принял предложение от 7000 Magazine о стильной съемке с Моникой Беллуччи. Фотограф не упустил возможности поработать с потрясающей звездой кино.

Читайте также: 54-летняя Моника Беллуччи впервые вышла в свет со своим молодым бойфрендом

Перед камерами 54-летняя актриса появилась в изящных и элегантных образах. Моника Беллуччи примерила нежные женственные платья, в которых выглядела великолепно. Едва заметный макияж и черно-белые тона фото добавили кадрам еще большей женственности.

Фото Моники Беллуччи появятся в мартовском номере журнала 7000 Magazine. Кроме этого, актриса дала небольшое интервью журналистам, рассказав о новой киноленте и личной жизни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ralph Wenig (@ralphwenig)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ralph Wenig (@ralphwenig)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений 7000magazine (@7000magazine)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений 7000magazine (@7000magazine)

 

blog_ava
Прогноз погоды на 12 марта: штормовой ветер и дождь со снегом не покинут Украину
сегодня
1036
Теги: LifeStyle Моника Беллуччи
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
11 марта 14:00 Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
Уляна Корицька 803
Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
11 марта 10:52 Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
11111
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
9 марта 19:17 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
2101
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
9 марта 17:38 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
Юлія Турелик 812
Смерть 19-летней победительницы Міѕѕ Teenager Лотте ван дер Зее: последние дни жизни в фото
9 марта 17:06 Смерть 19-летней победительницы Міѕѕ Teenager Лотте ван дер Зее: последние дни жизни в фото
2148
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук