54-летняя Моника Беллуччи примерила изящный образ для глянца: фото

Итальянская актриса Моника Беллуччи в 54 года вызывает восторг у миллионов поклонников во всем мире. Звезда выглядит потрясающе, что и демонстрирует на красных дорожках и на обложках популярных глянцев.

Автором чувственной съемки был фотограф Ральф Вениг, известный своим сотрудничеством со знаменитыми журналами. Именно он принял предложение от 7000 Magazine о стильной съемке с Моникой Беллуччи. Фотограф не упустил возможности поработать с потрясающей звездой кино.

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Перед камерами 54-летняя актриса появилась в изящных и элегантных образах. Моника Беллуччи примерила нежные женственные платья, в которых выглядела великолепно. Едва заметный макияж и черно-белые тона фото добавили кадрам еще большей женственности.

Фото Моники Беллуччи появятся в мартовском номере журнала 7000 Magazine. Кроме этого, актриса дала небольшое интервью журналистам, рассказав о новой киноленте и личной жизни.