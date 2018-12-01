54-летняя Моника Беллуччи снялась в стильном наряде для глянца: эффектные фото

Итальянская актриса Моника Беллуччи в 54 года не скрывает свою сексуальность. Звезда активно участвует в съемках и примеряет довольно пикантные образы.

Так, на днях Моника Беллуччи опубликовала несколько снимков на своей странице в Instagram. Перед камерой роскошная актриса и модель позировала в белом боди от Chanel и голубом твидовом пиджаке. Итальянка засветила стройную фигуру, которая вызвала восторг у всех ее сторонников.

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Известно, что фото вошло в новый выпуск журнала iO Donna. Моника Беллуччи стала главной звездой декабрьского номера глянца и украсила его обложку. Для главной фотографии актриса выбрала довольно скромный наряд, который очень подходил ей. Звезда предстала перед читателями в белой рубашке и черном корсете с кружевом.

По словам самой Моники Беллуччи, любовь является секретом ее потрясающего вида. Актриса призналась, что сейчас она счастлива, потому всячески оберегает свои отношения от лишнего внимания СМИ и делает все для того, чтобы они продолжались как можно дольше.