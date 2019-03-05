54-летняя Моника Беллуччи впервые вышла в свет со своим молодым бойфрендом

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи официально прекратила скрывать своего нового бойфренда. 54-летняя знаменитость впервые пришла на светское мероприятие под руку с 36-летним возлюбленным.

Слухи о новых отношениях Моники Беллуччи появились в начале ноября 2018 года. Тогда итальянская актриса призналась в интервью, что, несмотря на болезненный разрыв с Венсаном Касселем, она счастлива со своим новым бойфрендом. А в начале декабря папарацци застали их за страстным поцелуем.

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После этого итальянская икона красоты посещала много светских мероприятий, однако ее избранник не сопровождал ее ни разу.

Первое официальное появление пары состоялось на показе Chanel, прошедшем на Неделе моды в Париже. 54-летняя Моника Беллуччи и 36-летний художник Николас Лефевр стали гостями последнего показа, коллекцию для которого создавал Карл Лагерфельд.



Моника Беллуччи со своим новым бойфрендом / Getty Images