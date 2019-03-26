54-летняя Моника Беллуччи засветилась на свидании с 36-летним художником: романтические кадры

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Моника Беллуччи и ее новый бойфренд
Моника Беллуччи и ее новый бойфренд / nstagram / @monicabelluccilatest

Одна из самых популярных итальянских актрис Моника Беллуччи и ее молодой бойфренд Николас Лефевр попасть в объективы папарацци во время романтической прогулки в Версале. Звезды не прятались от камер, держались за руки, обнимались и целовались.

О романе 54-летней Моники Беллуччи и 36-летнего Николаса Лефевра стало известно в ноябре 2018 года. Однако итальянская актриса не хотела афишировать отношения и светиться в таблоидах. Поэтому первый выход в свет с новым молодым бойфрендом она осуществила в начале марта 2019 года. Влюбленные пришла посмотреть показ Chanel. После официального появления на публике звезды могут позволить себе просто прогуляться по Версалю, не прячась от камер.

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Моника Беллуччи и Николас Лефевр прогуливались по парку в небольшом городе во Франции, в Версале. Для свидания на свежем воздухе актриса выбрала черный бархатный костюм, из-под которого выглядывала блузка в белый горох. Образ дополнили сапоги на высоком каблуке и большая сумка на плечо.

Избранник Моники Беллуччи выбрал более удобный вариант наряда и надел джинсы, кофту и зеленое пальто поверх. Несмотря на то, что влюбленные заметили папарацци, они продолжали обниматься, целоваться и не отпускали руку друг друга.

Моніка Беллуччі
Моника Беллуччи и Николас Лефевр / Instagram / @monicabelluccilatest

Моніка Беллуччі
Моника Беллуччи и Николас Лефевр / Instagram / @monicabelluccilatest

Моніка Беллуччі
Моника Беллуччи и Николас Лефевр / Instagram / @monicabelluccilatest

Моніка Беллуччі
Моника Беллуччи и Николас Лефевр / Instagram / @monicabelluccilatest

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Теги: LifeStyle Звездные романы Моника Беллуччи
Источник: LifeStyle 24
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