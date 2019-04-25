55-летний Джонни Депп закрутил роман с 20-летней россиянкой, – СМИ

Голливудский актер Джонни Депп, который продолжает судебную тяжбу с экс-женой Эмбер Херд, уже закрутил новый роман с 20-летней гоу-гоу танцовщицей российского происхождения Полиной Глен. Западные СМИ даже пишут о том, что звезда "Пиратов Карибского моря" собрался жениться на девушке.

Издание Daily Mail сообщает о том, что россиянка уже несколько месяцев назад переехала к Деппу в Лос-Анджелес.

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Источник даже опубликовал снимки, на которых пару поймали за поцелуями в феврале 2019 года.



Джонни Депп и Полина Глен / Backgrid / Daily Mail

Известно, что Полина родилась в Санкт-Петербурге, но в течение последних двух лет проживает в США, где работает танцовщицей. Отмечается, что Глен и Депп познакомились на вечеринке, однако тогда девушка не узнала известного актера. Подруга россиянки рассказала, что сейчас Джонни планирует поехать в Россию, чтобы познакомиться с семьей любимой и сделать ей предложение.

Полина его не узнала. А когда поняла, кто он такой, была очень удивлена. Ее часто приглашают на вечеринки, во время которых мужчины западают на нее. Она хорошая танцовщица и горячая штучка,

– добавила подруга Полины.



Полина Глен / Instagram / @polinaglen



Полина Глен / Instagram / @polinaglen

В это время джонни Депп продолжает судебную тяжбу с Эмбер Херд, обвиняя ее в клевете в отношении физического насилия.

Что известно о разводе Эмбер Херд и Джонни Деппа?Звездные супруги прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной их развода стало заявление актрисы о домашнем насилии. После скандальной судебной тяжбы актриса смогла отсудить у экс-мужа семь миллионов долларов, которые пообещала отдать на благотворительность. После развода Джонни Депп дал интервью британскому журналу GQ. В нем актер рассказал, что никогда не совершал надругательство над своей экс-супругой и в будущем не намерен связывать свою жизнь с любой другой женщиной. Впоследствии он начал собирать доказательства своей невиновности перед бывшей женой.