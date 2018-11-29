55-летний режиссер Квентин Тарантино впервые женился

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино в свои 55 лет впервые женился. Его возлюбленная певица и модель Даниэлла Пик моложе культового режиссёра на 20 лет, однако это не помешало паре в дальнейшем развитии отношений.

Об этом сообщает People.

О своей помолвке американец и израильтянка Даниэлла сообщили еще в прошлом году, когда Квентин сделал женщине предложение 30 июня. Праздничная вечеринка по случаю дня помолвки пара устроила в сентябре 2017 года, а вот грандиозная свадьба состоялась только на днях.

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Свадебная церемония состоялась в Лос-Анджелесе, однако больше деталей о гостях и месте проведения пока нет. Фотографии со свадьбы начали появляться в сети на различных Instagram-ресурсах. Предлагаем вашему вниманию несколько из них. Невеста была в лаконичном белом платье на бретельках, украсив голову венчиком, а уши – стильными серьгами. Квентин в свою очередь одел классический смокинг с белой рубашкой и черным галстуком. Похоже, свадьба была не слишком пышной и довольно скромной как для первой звезды кинематографа.



Квентин Тарантино и Даниэлла Пик поженились / Instagram / @themoviegoer._



Квентин Тарантино и Даниэлла Пик поженились / Instagram / @themoviegoer._



Квентин Тарантино и Даниэлла Пик поженились / Instagram / @themoviegoer._

Instagram / @themoviegoer._



Квентин Тарантино и Даниэлла Пик поженились / Instagram / @hurriyetkelebek

Что известно о голливудском романе?

Отношения звездной пары длятся уже не один год. Впервые они познакомились еще 10 лет назад, когда Квентин Тарантино ездил в Израиль с промотуром своего фильма "Бесславные ублюдки". Уже через несколько недель Даниэлла сопровождала нового бойфренда на красной дорожке в Лос-Анджелесе.



Квентин Тарантино и Даниэлла Пик / Getty Images

Пара впоследствии порвала отношения, но два года назад они воссоединились и теперь навсегда решили связать свои судьбы. Брак с Пик будет первым для Тарантино. Ни у ней , ни у него детей нет. Стоит добавить, что новоиспеченная жена Тарантично является дочерью израильского певца и автора песен Цвика Пика.