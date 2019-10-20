55-летняя Моника Беллуччи засветила пышную грудь в бюстгальтере на светском мероприятии: фото

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Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / www.gettyimages.com

Популярная итальянская актриса Моника Беллуччи в очередной раз демонстрирует, как женщины могут роскошно и сексуально выглядеть даже после 50-ти лет.

В пятницу, 18 октября, Моника Беллуччи пришла на вручение национальной кинопремии "Люмьер", которое проходит во французском городе Лион.

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Для мероприятия актриса примерила роскошное платье от Dior темно-бордового цвета с очень глубоким декольте. Знаменитость подчеркнула свою пышную грудь полупрозрачным черным бюстгальтером, который было видно из-под разреза платья.

Визажисты сделали знаменитости насыщенный макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.

На своей странице в инстаграме актриса опубликовала короткий ролик, на котором она продефилировала, чтобы лучше продемонстрировать вечерний наряд со всех ракурсов. Автором видео стал редактор издания "Мадам Фигаро" Ричард Джанорио.

 

Моніка Беллуччі
Моника Беллуччи/ Getty Images

Моніка Беллуччі
Моника Беллуччи/Getty Images

Моніка Беллуччі
Моника Беллуччи/ Getty Images

Добавим, в 55 лет Моника Беллуччи не только становится гостьей на многих светских мероприятиях, но и продолжает модельную карьеру. На днях итальянка стала звездой новой рекламы косметической линии Dolce & Gabbana, представив публике помаду The Only One.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Моника Беллуччи
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