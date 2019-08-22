56-летний Квентин Тарантино и 35-летняя Даниэла Пик впервые станут родителями: подробности

575 Читати новину українською
Квентин Тарантино и Даниэла Пик
Квентин Тарантино и Даниэла Пик / thenetline.com

Знаменитый американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино, который несколько недель назад представил одну из самых ожидаемых картин "Однажды в Голливуде", впервые станет отцом. Его жена Даниэла Пик, дочь известного певца Цвики Пика, беременна первенцем.

О пополнении в семье 56-летнего Квентина Тарантино и 35-летней Даниэлы Пик сообщает издание People. В источнике отмечается, что такую информацию им официально подтвердили инсайдеры, которые находятся в близких отношениях со звездной парой.

Читайте также: Фильм "К звездам": в сети появился новый трейлер с Брэдом Питтом

Так, после потрясающего успеха картины "Однажды в Голливуде" культового режиссера ждала еще одна приятная новость – он впервые станет отцом. Его жена, известная израильская певица ожидает первенца.

Даниэла и Квентин Тарантино очень рады сообщить, что ждут ребенка,
– сообщили звездные супруги в эксклюзивном комментарии.

Квентін Тарантіно і Даніела Пік
Квентин Тарантино и Даниэла Пик, ноябрь 2018 года / фото People

Что известно о звездных супругах?
Квентин Тарантино и Даниэла Пик познакомились еще в 2009 году. Именно тогда режиссер презентовал в Израиле фильм "Бесславные ублюдки" (Inglourious Basterds). Однако звезды начали встречаться только в 2016 году. 1 июля 2017 года пара официально обручилась, в сентябре того же года устроили вечеринку для друзей в Нью-Йорке. На праздновании бракосочетания известного сценариста гуляли Брюс Уиллис, Ума Турман, Сэмюэл Лирой Джексон и другие известные звезды. В ноябре 2018 года Квентин и Даниэла провели церковную церемонию в Лос-Анджелесе. Дочь известного израильского певца шла под венец в белом платье, с монохромным букетом и с изящной белоснежной вуалью.

Квентін Тарантіно і Даніела Пік Квентин Тарантино и Даниэла Пик, ноябрь 2018 года / фото People

blog_ava
Курс валют на 22 августа: евро и доллар прибавляют в цене
сегодня
1319
Теги: Голливуд LifeStyle Новости LifeStyle Звездные дети
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ-6 роскошных вышиванок в гардеробе Ольги Сумской
сегодня 11:11 Топ-6 роскошных вышиванок в гардеробе Ольги Сумской
930
Гренландия: как добраться, что попробовать, где жить и что там делать
21 августа 12:32 Гренландия: как добраться, что попробовать, где жить и что там делать
Наталя Сколоздра 258
Тренды осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
21 августа 11:00 Тренды осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
Юлія Турелик 1305
Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
20 августа 13:26 Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
417
Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
19 августа 16:01 Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
Марта Вересюк 1051
Новости
Больше новостей
Залиште відгук