56-летний Квентин Тарантино и 35-летняя Даниэла Пик впервые станут родителями: подробности

Знаменитый американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино, который несколько недель назад представил одну из самых ожидаемых картин "Однажды в Голливуде", впервые станет отцом. Его жена Даниэла Пик, дочь известного певца Цвики Пика, беременна первенцем.

О пополнении в семье 56-летнего Квентина Тарантино и 35-летней Даниэлы Пик сообщает издание People. В источнике отмечается, что такую информацию им официально подтвердили инсайдеры, которые находятся в близких отношениях со звездной парой.

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Так, после потрясающего успеха картины "Однажды в Голливуде" культового режиссера ждала еще одна приятная новость – он впервые станет отцом. Его жена, известная израильская певица ожидает первенца.

Даниэла и Квентин Тарантино очень рады сообщить, что ждут ребенка,

– сообщили звездные супруги в эксклюзивном комментарии.



Квентин Тарантино и Даниэла Пик, ноябрь 2018 года / фото People

Что известно о звездных супругах?

Квентин Тарантино и Даниэла Пик познакомились еще в 2009 году. Именно тогда режиссер презентовал в Израиле фильм "Бесславные ублюдки" (Inglourious Basterds). Однако звезды начали встречаться только в 2016 году. 1 июля 2017 года пара официально обручилась, в сентябре того же года устроили вечеринку для друзей в Нью-Йорке. На праздновании бракосочетания известного сценариста гуляли Брюс Уиллис, Ума Турман, Сэмюэл Лирой Джексон и другие известные звезды. В ноябре 2018 года Квентин и Даниэла провели церковную церемонию в Лос-Анджелесе. Дочь известного израильского певца шла под венец в белом платье, с монохромным букетом и с изящной белоснежной вуалью.

Квентин Тарантино и Даниэла Пик, ноябрь 2018 года / фото People