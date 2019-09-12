56-летняя Деми Мур полностью обнажилась для глянца: фото 18+

Голливудская актриса Деми Мур согласилась на очень смелую съемку. 56-летняя знаменитость полностью разделась, представ перед камерой только в шляпе.

Уже 24 сентября в книжных магазинах появится автобиографическая книга Деми Мур, в котором она рассказала не только о своем успехе в Голливуде, но и о личной жизни. В частности, поклонники смогут узнать, почему актриса называет свое детство тяжелым, как ей удалось преодолеть алкозависимость и почему распались ее отношения с Брюсом Уиллисом и Эштоном Кутчером.

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Такая особая тема стала главной в новом выпуске американского журнала Harper's Bazaar. Редакторы пригласили Деми Мур стать звездой октябрьского номера и украсить его обложку. Актриса решила предстать обнаженной в глянце, снявшись сидя на краю бассейна. Единственное, что надела сексуальная Деми Мур, был широкополая шляпа розового цвета.



Деми Мур снялась голой для глянца / Фото: Harper's Bazaar

Кроме этого, Деми Мур примерила соблазнительные прозрачные платья, которые подчеркнули ее стройную фигуру. Для издания актриса дала откровенное интервью, частично рассказав детали автобиографической книги. В частности, она назвала своих дочерей – 31-летнюю Румер, 28-летнюю Скаут и 25-летнюю Талулу – главными мотиваторами. Как убеждает Деми Мур, благодаря им ей удалось несколько изменить мировоззрение, а материнство стало главной задачей в жизни.

"Мои дочери дали мне возможность изменить паттерн поведения, который из поколения в поколение повторялся в нашей семье. Я смогла разорвать порочный круг. Материнство – мое единственное и неоспоримое достижение в жизни. Это то, что я могу назвать своим предназначением. И я его определенно исполнила", – рассказала Деми Мур.

Не обошла она вниманием и алкозависимость. Деми Мур отметила, что прошла большое испытание на пути к трезвому образу жизни, а именно скандальные новости о ней заставили задуматься над изменениями.

Все, что происходит в нашей жизни, формирует нас. Любые изменения и возможности направляют нас к точной цели, чтобы сейчас мы оказались именно там, где и должны быть. Все разговоры о моей жизни выталкивали меня из зоны комфорта. Люди пытались заставить меня быть той, кем я являюсь. Не думаю, что я знаю, как сделать это самостоятельно,

– заявила Деми Мур.

Деми Мур снялась для глянца / Фото: Harper's Bazaar