56-летняя Деми Мур снялась в провокационном фотосете и призналась в измене накануне свадьбы

Американская актриса Деми Мур в последнее время все больше находится "на слуху". Дело в том, что звезда выпустила собственную книгу мемуаров "Наизнанку" (Inside Out), из-за чего Деми стала частым гостем презентации и интервью, в частности, для издания WSJ. Magazine.

Для октябрьского номера издания Мур надела несколько стильных образов из таких коллекций брендов, как Alexander Wang, Gucci и Louis Vuitton. Автором фотосессии стала известная художница и фотограф Касс Берд.

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Деми Мур для WSJ. Magazine / Фото: WSJ. Magazine

Стройные ноги, глубокие декольте и домашнее белье – изрядно взбудоражили воображение поклонников. Впрочем, актриса пока не думает о личном, ведь с выходом книги она призналась во многих ошибках, в том числе и об измене своему первому мужу в канун свадьбы.

В ночь перед свадьбой, вместо того, чтобы написать свою клятву, я звонила парню, с которым познакомилась на съемках. Я ушла из своего девичника и поехала к нему в гости,

– призналась она.

Женщина вышла замуж за Фредди Мура в 18 лет, когда ему было уже 30. Через 5 лет после женитьбы они развелись, но она до сих пор не понимает, почему не решилась признаться в своих сомнения.

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"Зачем я это сделала? Почему я не поговорила со своим будущим мужем, чтобы выразить ему свои сомнения? Потому что не могла принять тот факт, что выхожу замуж, находясь в скорби за своим отцом. Потому что я не могла позволить себе остановить то, что сама же и запустила в движение. Я не могла отменить свой брак, но могла саботировать его", – пояснила звезда.



Деми и Фредди Мур / EtOnline

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