56-летняя Фелисити Гаффман покинула тюрьму преждевременно: известна причина

Голливудская актриса Фелисити Гаффман, наиболее известная по роли Линетт в сериале "Отчаянные домохозяйки", покинула тюрьму преждевременно. Все потому, что дата ее освобождения из-под стражи пришлась на праздничные дни.

Как сообщают журналисты ABC News, 56-летняя Фелисити Гаффман должна была пробыть в тюрьме две недели. Однако звезду "Отчаянных домохозяек" освободили на 11-й день. Причиной стало правило, согласно которому заключенного можно отпустить на волю досрочно, если его освобождения приходится на выходные или праздничные дни. Следовательно Хэллоуин, к которому готовятся во всем мире, помог Фелисити Гаффман выйти из-под стражи.

Читайте также: Голливудская актриса Фелисити Гаффман в тюрьме: появились первые фото звезды

По данным СМИ, актриса находилась в федеральной тюрьме Калифорнии. Оттуда ее забрал муж Уильям Мейси, который часто навещал Фелисити во время заключения.

Что известно об уголовном деле с участием Фелисити Гаффман?

Еще в марте 2019 года в СМИ заговорили об уголовном деле, где фигурировала 56-летняя голливудская звезда Фелисити Гаффман. Тогда сотрудники ФБР задержали актрису и публично заявили, что разоблачили мошенническую схему, которую ввела знаменитость.

Согласно официальной информации, к правоохранителям обратились родители абитуриентов, которые утверждали, что в престижных колледжах и университетах действует коррупция, из-за которой на обучение зачисляют только тех, кто заплатил тысячи долларов за поступление. Фелисити Гаффман отдала 15 тысяч долларов, чтобы ее дочь прошла конкурс и стала помогать другим договориться с представителями вузов.

Во время следствия правоохранители установили, что к коррупционной схеме была привлечена еще одна актриса – Лори Лафлин. Голливудские звезды оценивали поступление в вузы от 200 тысяч до 6,5 миллионов долларов США. Средства Фелисити Гаффман передавала Key Worldwide Foundation, которая якобы готовила абитуриентов к поступлению. На самом деле в организацию входили представители престижных вузов, которые непосредственно помогали подросткам стать студентами в их заведениях.

Фелисити Гаффман сразу же пошла на сделку с правоохранителями, признав свою вину в суде. Актриса выплатила штраф, села в тюрьму на 14 дней и получила условный срок на год, который включает исправительные работы. Сейчас Фелисити Гаффман – единственная представительница коррупционной схемы, которая отбыла наказание за преступление. В то же время ее карьера пошла на спад: актрисе отказали в запланированных съемках.