57-летний Джим Керри расстался с девушкой после нескольких месяцев отношений

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Джим Керри и Джинджер Гонзага
Джим Керри и Джинджер Гонзага / www.gettyimages.com

Джим Керри пополнил ряды холостяков. По сообщению западных СМИ, голливудский актер официально разошелся с девушкой Джинджер Гонзагой, которая на 22 года моложе его.

Об этом пишет издание E!News. Отношения Джима и Джинджер продолжались около года. Гонзага стала первой девушкой, отношения с которой актер анонсировал течение последних четырех лет.

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Пара впервые публично заявила о отношения, когда появилась 7 января на вручении премий "Золотой глобус 2019". Джим Керри вышел на красную дорожку с Джинджер, официально подтвердив то, что они встречаются.

 

Ранее в 2015 году девушка Джима Керри Катриона Уайт ушла из жизни, наглотавшись психотропных препаратов. Актер нелегко переживал потерю девушки, несмотря на то, что отношения пары никогда не были безоблачными.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Звездные разводы
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