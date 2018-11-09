58-летний оперный певец Владимир Гришко в третий раз стал отцом – СМИ

Известный украинский певец Владимир Гришко, который в 2018 году отмечает 35-летие с момента начала своей карьеры, в третий раз стал отцом.

Об этом сообщают журналисты "Фактов".

По словам Владимира Гришко, его жена Татьяна родила сына. Роды состоялись 30 октября, перед юбилеем творчества оперного певца.

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"Так совпало в моей жизни, что к юбилею творческой деятельности у меня родился сын. Я настолько тронут этим событием! Мы давно молили об этом Бога. И вот у меня родился сыночек, маленький маэстро. Я очень счастлив!"– признался Владимир Гришко.

По информации СМИ, новоиспеченный отец посвятил своей жене песню. Сейчас супруги Гришко не разглашают имени малыша.

К слову, личная жизнь Владимира Гришко является едва ли не самой закрытой от общественности темой. Оперный певец тщательно оберегает свою семью от излишнего внимания журналистов, а в сети есть всего несколько архивных фото семьи Гришко. На одном из них видно, как супруги позируют перед камерой с сыном Владимиром и дочерью Анной-Стефанией.



Владимир Гришко с Женой и детьми / архивное фото