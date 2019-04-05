5 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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5 апреля 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 5 апреля / unsplash.com

5 апреля 2019 года чтят святого Никона, которому молятся и служат молебны.

Именины сегодня празднуют: Лидия, Мария.

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Народные приметы 5 апреля

– Теплый день, но ночью начались заморозки – ждите в апреле хорошую погоду.

– Если 5 апреля слышно первый весенний гром, а снег еще не сошел – значит впереди ожидается холодное лето.

– Кошка чихает или кашляет – в ближайшее время пойдет дождь.

– Если птицы выщипывают у себя перья – в доме будет несчастье.

– Найти перья птиц – к большому успеху. Из пера можно изготовить оберег для дома.

– Увидеть птичку во сне – к материальным проблемам.

– В ночь с 4 на 5 апреля все сны сбываются.

  • мухомор – к неприятному разговору;
  • колбаса – к проблемам со здоровьем;
  • почтальон – к путанице в делах;
  • пиво пенное – к прибыли;
  • белая крыса – у ворам;
  • в лифте подниматься – к повышению по службе;
  • красить волосы – к проблемам в отношениях;
  • слышать карканье – к ссоре в доме;
  • молиться – к дороге на кладбище;
  • деньги прятать – к большому приобретению.

Что можно делать 5 апреля

5 квітня рекомендується займатися генеральним прибиранням
5 апреля рекомендуется заниматься генеральной уборкой

1. В этот день принято убирать в доме и во дворе.

2. Сегодня рекомендуется высадить яблони, рябину, красную и черную смородину.

3. Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года.

Что нельзя делать 5 апреля

1. Самому сажать иву во дворе собственного дома – к смерти.

2. В этот день нельзя начинать серьезные дела, поскольку успеха не будет. Поэтому не стройте планы на будущее, ведь, скорее всего, они не осуществятся.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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