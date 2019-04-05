5 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 апреля 2019 года чтят святого Никона, которому молятся и служат молебны.
Именины сегодня празднуют: Лидия, Мария.
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Народные приметы 5 апреля
– Теплый день, но ночью начались заморозки – ждите в апреле хорошую погоду.
– Если 5 апреля слышно первый весенний гром, а снег еще не сошел – значит впереди ожидается холодное лето.
– Кошка чихает или кашляет – в ближайшее время пойдет дождь.
– Если птицы выщипывают у себя перья – в доме будет несчастье.
– Найти перья птиц – к большому успеху. Из пера можно изготовить оберег для дома.
– Увидеть птичку во сне – к материальным проблемам.
– В ночь с 4 на 5 апреля все сны сбываются.
- мухомор – к неприятному разговору;
- колбаса – к проблемам со здоровьем;
- почтальон – к путанице в делах;
- пиво пенное – к прибыли;
- белая крыса – у ворам;
- в лифте подниматься – к повышению по службе;
- красить волосы – к проблемам в отношениях;
- слышать карканье – к ссоре в доме;
- молиться – к дороге на кладбище;
- деньги прятать – к большому приобретению.
Что можно делать 5 апреля
5 апреля рекомендуется заниматься генеральной уборкой
1. В этот день принято убирать в доме и во дворе.
2. Сегодня рекомендуется высадить яблони, рябину, красную и черную смородину.
3. Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года.
Что нельзя делать 5 апреля
1. Самому сажать иву во дворе собственного дома – к смерти.
2. В этот день нельзя начинать серьезные дела, поскольку успеха не будет. Поэтому не стройте планы на будущее, ведь, скорее всего, они не осуществятся.