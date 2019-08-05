5 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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5 августа 2019 – праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 5 августа / Фото из свободных источников

5 августа в народном календаре отмечают день памяти святых Феофила, Трофима и 13 мучеников.

Именины сегодня празднуют:

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Народные приметы на 5 августа

– Появление вечером тумана – вещает хорошую погоду.

– Звезды ярко мерцают на рассвете – скоро начнутся дожди.

– Сова кричит – на холод.

– Утренняя заря быстро угасает – будет сильный ветер.

– Съесть сырую ягоду калины в этот день – к неудачам на любовном фронте.

– Сон с 4 на 5 августа вскоре осуществится:

  • бык – год будет неурожайным;
  • черствый хлеб – к ссорам и неприятностям;
  • больные глаза – к неприятной встрече;
  • безумие – к позору;
  • океан – к угрозам;
  • гнать стадо – к богатству;
  • гроб – к долгой жизни;
  • полынь – к печали;
  • улитка – к спокойной и размеренной жизни;
  • полный кувшин – к застолью;
  • делать грядки – к смерти;
  • копать землю – к деньгам;
  • топтать насекомых – к болезни ног;
  • врач или медсестра – к крепкому здоровью.

Что можно делать 5 августа

1. Возьмитесь за дела, которые вы давно откладывали. Сегодня вы все сможете до конца выполнить.

Что нельзя делать 5 августа

1. Сегодня нельзя долго спать, ведь вы не успеете закончить все работы.

2. Одиноким парням на Трофима в лес ходить нельзя.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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