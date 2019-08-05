5 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 августа в народном календаре отмечают день памяти святых Феофила, Трофима и 13 мучеников.
Именины сегодня празднуют:
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Народные приметы на 5 августа
– Появление вечером тумана – вещает хорошую погоду.
– Звезды ярко мерцают на рассвете – скоро начнутся дожди.
– Сова кричит – на холод.
– Утренняя заря быстро угасает – будет сильный ветер.
– Съесть сырую ягоду калины в этот день – к неудачам на любовном фронте.
– Сон с 4 на 5 августа вскоре осуществится:
- бык – год будет неурожайным;
- черствый хлеб – к ссорам и неприятностям;
- больные глаза – к неприятной встрече;
- безумие – к позору;
- океан – к угрозам;
- гнать стадо – к богатству;
- гроб – к долгой жизни;
- полынь – к печали;
- улитка – к спокойной и размеренной жизни;
- полный кувшин – к застолью;
- делать грядки – к смерти;
- копать землю – к деньгам;
- топтать насекомых – к болезни ног;
- врач или медсестра – к крепкому здоровью.
Что можно делать 5 августа
1. Возьмитесь за дела, которые вы давно откладывали. Сегодня вы все сможете до конца выполнить.
Что нельзя делать 5 августа
1. Сегодня нельзя долго спать, ведь вы не успеете закончить все работы.
2. Одиноким парням на Трофима в лес ходить нельзя.
8 августа
Источник: LifeStyle 24
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