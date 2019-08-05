5 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

5 августа в народном календаре отмечают день памяти святых Феофила, Трофима и 13 мучеников.

Именины сегодня празднуют:

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Народные приметы на 5 августа

– Появление вечером тумана – вещает хорошую погоду.

– Звезды ярко мерцают на рассвете – скоро начнутся дожди.

– Сова кричит – на холод.

– Утренняя заря быстро угасает – будет сильный ветер.

– Съесть сырую ягоду калины в этот день – к неудачам на любовном фронте.

– Сон с 4 на 5 августа вскоре осуществится:

бык – год будет неурожайным;

черствый хлеб – к ссорам и неприятностям;

больные глаза – к неприятной встрече;

безумие – к позору;

океан – к угрозам;

гнать стадо – к богатству;

гроб – к долгой жизни;

полынь – к печали;

улитка – к спокойной и размеренной жизни;

полный кувшин – к застолью;

делать грядки – к смерти;

копать землю – к деньгам;

топтать насекомых – к болезни ног;

врач или медсестра – к крепкому здоровью.

Что можно делать 5 августа

1. Возьмитесь за дела, которые вы давно откладывали. Сегодня вы все сможете до конца выполнить.

Что нельзя делать 5 августа

1. Сегодня нельзя долго спать, ведь вы не успеете закончить все работы.

2. Одиноким парням на Трофима в лес ходить нельзя.