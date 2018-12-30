5 блюд, которые не стоит готовить на Новый год

1120 Читати новину українською
Что не стоит готовить на Новый год
Что не стоит готовить на Новый год / 24 Канал

В последние дни декабря все активно ищут рецепты блюд и салатов на Новый год, чтобы празднование было вкусным. Но есть блюда-табу на новогоднем столе, которые не стоит готовить, чтобы не испортить себе праздник.

Салаты с купленным майонезом

Традиция класть майонез в любой салат – это вредная привычка. Особенно, если вы привыкли не экономить на этом соусе. Чтобы сделать салаты менее вредными, замените "килограмм" майонеза сметаной или греческим йогуртом со специями. Если эти варианты заправки вам не подходят, сделайте майонез сами. В домашнем соус не будет консервантов и вредных добавок, к тому же – он будет в разы вкуснее.

Читайте также: Салаты на Новый год 2019: рецепты от шеф-повара, которые можно повторить дома

 

Не готуйте салати з купленим майонезом: ні на свята, ні в звичайні дні
Не готовьте салаты с купленным майонезом: ни на праздники, ни в обычные дни

Мясо по-французски

На самом деле, блюдо "мясо по-французски" не имеет ничего общего с французской кухней. Запеченный с майонезом и сыром мясо – большая нагрузка для организма, особенно если это не единственное блюдо на столе. Лучше запеките мясные рулеты или курицу с овощами и фруктами. Или, если не можете отказаться от этого блюда – уберите майонез, а сыр замените на сыр бри.

М'ясо, сир і майонез – далеко не найкраще поєднання продуктів
Мясо, сыр и майонез – далеко не лучшее сочетание продуктов

Алкогольный микс

Смешивать разные виды алкоголя – это плохая идея. Лучше пейте весь вечер только один вид алкоголя и старайтесь держать себя в руках, чтобы праздник не превратился в кошмар первого января. Лучше воздержаться от сладких напитков и ограничить потребление газированных, в том числе и безалкогольных. И не забывайте закусывать.

Соленья

Соленые огурцы и маринованные грибы – плохие спутники для алкоголя. Организм получает двойной удар по печени и желудку. Ведь закусывая алкоголь маринованными грибами, вы усиливаете действие токсинов.

Мариновані огірки та гриби погано поєднуються з алкоголем Маринованные огурцы и грибы плохо сочетаются с алкоголем

Кремовые пирожные и торты

Во-первых, в новогоднюю ночь мало кто в принципе доживает до десертного стола, учитывая разнообразие праздничных блюд. Во-вторых, десерты с кремом – очень быстро портятся, а именно этим они так опасны. Идеальный вариант – приготовить десерт самостоятельно или купить в кондитерской, которой вы доверяете. Пусть это будут легкие десерты – без чрезмерного слоя крема и тесто. Проверяйте срок годности и обязательно сохраняйте все в холоде.

 

 

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Новогодние праздники Советы Food and Drinks
Источник: Bit.ua
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
29 декабря 14:00 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 38052
Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
29 декабря 12:22 Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
Юлія Михайлова 2828
Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
28 декабря 21:29 Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
464
Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
28 декабря 19:20 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 10984
Убивать нельзя, помиловать: какие мировые бренды отказались от меха в 2018 году
28 декабря 19:00 Убивать нельзя, помиловать: какие мировые бренды отказались от меха в 2018 году
Марта Вересюк 189
Музыкальные новинки декабря: 10 песен, которые стоит услышать еще в этом году
28 декабря 16:00 Музыкальные новинки декабря: 10 песен, которые стоит услышать еще в этом году
Олена Булан 1608
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук