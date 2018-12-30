5 блюд, которые не стоит готовить на Новый год

В последние дни декабря все активно ищут рецепты блюд и салатов на Новый год, чтобы празднование было вкусным. Но есть блюда-табу на новогоднем столе, которые не стоит готовить, чтобы не испортить себе праздник.

Салаты с купленным майонезом

Традиция класть майонез в любой салат – это вредная привычка. Особенно, если вы привыкли не экономить на этом соусе. Чтобы сделать салаты менее вредными, замените "килограмм" майонеза сметаной или греческим йогуртом со специями. Если эти варианты заправки вам не подходят, сделайте майонез сами. В домашнем соус не будет консервантов и вредных добавок, к тому же – он будет в разы вкуснее.

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Не готовьте салаты с купленным майонезом: ни на праздники, ни в обычные дни

Мясо по-французски

На самом деле, блюдо "мясо по-французски" не имеет ничего общего с французской кухней. Запеченный с майонезом и сыром мясо – большая нагрузка для организма, особенно если это не единственное блюдо на столе. Лучше запеките мясные рулеты или курицу с овощами и фруктами. Или, если не можете отказаться от этого блюда – уберите майонез, а сыр замените на сыр бри.



Мясо, сыр и майонез – далеко не лучшее сочетание продуктов

Алкогольный микс

Смешивать разные виды алкоголя – это плохая идея. Лучше пейте весь вечер только один вид алкоголя и старайтесь держать себя в руках, чтобы праздник не превратился в кошмар первого января. Лучше воздержаться от сладких напитков и ограничить потребление газированных, в том числе и безалкогольных. И не забывайте закусывать.

Соленья

Соленые огурцы и маринованные грибы – плохие спутники для алкоголя. Организм получает двойной удар по печени и желудку. Ведь закусывая алкоголь маринованными грибами, вы усиливаете действие токсинов.

Маринованные огурцы и грибы плохо сочетаются с алкоголем

Кремовые пирожные и торты

Во-первых, в новогоднюю ночь мало кто в принципе доживает до десертного стола, учитывая разнообразие праздничных блюд. Во-вторых, десерты с кремом – очень быстро портятся, а именно этим они так опасны. Идеальный вариант – приготовить десерт самостоятельно или купить в кондитерской, которой вы доверяете. Пусть это будут легкие десерты – без чрезмерного слоя крема и тесто. Проверяйте срок годности и обязательно сохраняйте все в холоде.