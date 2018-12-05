5 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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5 декабря 2018 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя 5 декабря
Что можно и нельзя делать 5 декабря / unsplash.com

5 декабря 2018 года чтят память святого Прокопия Чтеца, который прославился тем, что получил дар чудотворения и начал исцелять тяжелобольных людей.

Человек, который родился 5 декабря по знаку зодиака – Стрелец. Они являются полноправными хозяевами своей судьбы. Их счастье полностью находится в их руках. Главная задача, которая стоит перед ними – сделать правильный выбор и плодотворно работать над собой.

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Талисман человека – турмалин. Этот камень имеет в себе свойства пробудить в человеке скрытые таланты и творческие силы.

Именины 5 декабря празднуют: Михаил, Петр, Валерьян, Прокоп, Владимир, Иван, Василий, Павел, Иаков, Федор, Илья, Алексей, Марк, Борис, Параскева.

Народные приметы на 5 декабря:

– Теплая погода – зима будет снежной и длинной.

Что можно делать 5 декабря

1. Помогите нуждающимся и дайте им милостыню.

2. Прислушайтесь к советам окружающих, они вам обязательно помогут в решении важного вопроса.

Что нельзя делать 5 декабря

1. Сегодня нельзя ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте благоразумными.

2. Не одалживайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье.

3. Не отправляйтесь в этот день в дальний путь, останьтесь дома. Посвятите свое свободное время саморазвитию: начните читать новую книгу, посмотрите культовый фильм или если вы долго мечтали выучить иностранный язык – начните прямо сейчас.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Традиции
Источник: 24 канал
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