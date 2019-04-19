5 фильмов о силе власти, которые стоит посмотреть перед выборами

Уже 21 апреля состоится второй тур президентских выборов, на которых украинцы будут выбирать будущего главу государства на следующие 5 лет – Петра Порошенко или Владимира Зеленского. В этом году борьба соперников за президентское кресло является, как никогда, очень непредсказуемой и насыщенной, поэтому среди распрей политиков на телевидении и пользователей в социальных сетях стоит сделать перерыв.

А в этом вам помогут вечерние просмотры фильмов, которые рассказывают о силе власти в различных политических системах мира, а также о том, как политика меняет не только судьбу страны, но и самих представителей "элит", которым приходится переступать через себя и собственные принципы. Не паникуйте и расслабьтесь перед важным днем за просмотром кинолент, которые подготовила для вас редакция LifeStyle 24.

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"Железная леди" (The Iron Lady), 2011

Британский биографический фильм режиссера Филлида Лойда рассказывает о знаменитом премьер-министре Великобритании в XX веке Маргарет Тэтчер. Эту женщину еще часто называли "Железной леди", которая с годами достигла невиданного успеха в своей политической карьере. В конце концов после длительного пребывания в должности и завоевания авторитета у высших чиновников мира, она ушла в отставку, но ее исторические решения, которые кардинально изменили жизнь страны, навсегда запомнят в мире. Главную роль в фильме "Железная леди" сыграла Мерил Стрип, и за перевоплощение в Маргарет Тэтчер получила премию Оскар за лучшую женскую роль, а также Золотой глобус и премию BAFTA. Сама же Маргарет Тэтчер и ее семья негативно восприняли фильм и от просмотра ленты категорически отказались.

"Железная леди" 2011: смотреть трейлер фильма онлайн

"Карточный домик" (House of Cards), 2013-2018

Американский сериал киностудии Netflix, наверное, имели возможность увидеть уже все заядлые киноманы. Лента, перевернувшая представление о закулисной жизни больших политиков, получила немалую популярность в мире. В феврале 2013 года вышла первая серия политической истории, снятой по мотивам книги Майкла Доббса. В сериале рассказывается о конгрессмене Фрэнке Андервуде и его супруге Клер, которые вместе стратегически и коварно завоевывают власть в США и покоряют Белый дом. Главные роли в "Карточном домике" сыграли скандальный Кевин Спейси и Робин Райт. Правда в 2018 году из-за секс-скандала вокруг актера Кевина Спейси 6 сезон "Карточного домика" изменили, сделав президентом Робин Райт. Сейчас съемки сериала завершены навсегда.

"Карточный домик" 2013: Смотреть трейлер фильма онлайн

"Опасная игра Слоун" (Miss Sloane), 2016

Киноистория режиссера Джона Мэддена рассказывает о талантливой лоббистке Элизабет Слоун. Ее обязанности заключаются в реализации чьих-то идей в жизнь, если это касается вопросов Конгресса США. Однажды ей приходится принять заказ влиятельных политиков, который стало одним из самых рискованных в ее жизни. Ей нужно убедить Конгресс принять закон, которым будет облагаться экспорт пальмового масла из Индонезии в Соединенные Штаты. Главную роль исполнила актриса Джессика Честейн, которая получила номинацию на Золотой глобус в номинации "Лучшая женская роль в фильме-драме".

"Опасная игра Слоун" 2016: смотреть трейлер фильма онлайн

"Темные времена" (Darkest Hour), 2018

О выдающегмся британском политике Уинстоне Черчилле знает весь мир – именно ему удалось остановить Вторую мировую войну, которая надвигалась на земли Великобритании. Режиссер Джо Райт решил воссоздать на экране эту биографическую историю. Черчилля часто не поддерживали и обвиняли в некомпетентности и дерзости, но при поддержке короля Георга VI, который назначил его премьер-министром, ему удается остановить военную агрессию. Такое событие имело невероятное влияние на необратимые изменения как в королевстве, так и в стране в целом. Главную роль Уинстона Черчилля исполнил актер Гэри Олдмен, который удостоился премии Оскар за лучшую мужскую роль, а гримеры этого фильма, что смогли безупречно повторить образ политика – статуэтку за лучший грим.

"Темные времена" 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Власть" (Vice), 2018

Одна из последних картин в кинематографе потрясла мир не меньше, чем предыдущие. Режиссерская биографическая работа Адама МакКея рассказывает о известном американском политике Дике Чейни, который работал в администрациях четырех президентов США и пробыл при власти 20 лет. Благодаря острому уму, хорошему чутью и нужным связям он добрался до самых высоких эшелонов власти. Находясь "в тени" политической системы США, он сумел навсегда изменить ход истории и стать самым влиятельным из всех вице-президентов в истории страны. Главную роль политика исполнил актер Кристиан Бейл, который ради роли набрал около 20 килограммов и сменил имидж. За роль в фильме он получил премию Золотой глобус за лучшую мужскую роль в фильме-комедии или мюзикле. Также за старания всей съемочной команды фильма ленту "Власть" номинировали в 8 престижных категориях, победу в которых довелось получить за "Лучший грим и прически".

"Власть" 2018: смотреть трейлер фильма онлайн