5 фильмов с Киану Ривзом, которые следует посмотреть каждому

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Киану Ривзу 2 сентября исполнилось 55 лет
Киану Ривзу 2 сентября исполнилось 55 лет / gettyimages.com

Киану Ривзу 2 сентября исполнилось 55 лет и он до сих пор остается одним из самых востребованных актеров современности.

Предлагаем пять фильмов с участием Киану Ривза, которые стали легендарными.

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"На гребне волны" (1991)

После этого фильма к Киану пришел настоящий успех. Также актер получил и звание секс-символа Голливуда.

"Адвокат дьявола" (1997)

Мистическая драма, также была успешной для Киану. А его партнерами по ленте стали такие звезды, как Аль Пачино и Шарлиз Терон.

"Матрица" (1999)

Фильм "Матрица" давно стал культовым. Роль главного героя Нео идеально подошла для Ривза.

"Сладкий ноябрь" (2001)

Один из самых романтичных фильмов Киану. И снова партнершей по картине стала непревзойденная Шарлиз Терон.

"Джон Уик" (2014)

Долгожданное возвращение Ривза в большое кино. Киану показал, что до сих пор в отличной форме и готов к экшену.

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Кино
Источник: LifeStyle 24
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