5 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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5 июня 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 5 июня

5 июня 2019 года почитают память епископа Леонтия. Он проповедовал веру во Христа маленьким детям и взрослым людям.

Именины сегодня празднуют: Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор.

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Народные приметы на 5 июня

– Появилось много оводов – к урожаю огурцов.

– Мошки и комары столбом вьются – к хорошей погоде.

– Боярышник обильно цветет – к суровой зиме.

– Жуки резво летают и жужжат – к теплому солнечному дню.

– Трава утром сильнее обычного пахнет – быть дождю.

– Многие муравьев у муравейника – к хорошей погоде.

– Духота при восходе солнца – к ненастью.

– Сон с 4 на 5 июня вещий. Он в точности исполнится у тех, кто в этот день родился.

Что можно делать 5 июня

1. Считается, что этот день благоприятен для разговора с человеком, с которым вы давно не находите общий язык или поссорились.

Что нельзя делать 5 июня

1. В этот день нельзя мыть голову, ведь накличете себе неприятности на работе.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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