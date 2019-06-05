5 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 июня 2019 года почитают память епископа Леонтия. Он проповедовал веру во Христа маленьким детям и взрослым людям.
Именины сегодня празднуют: Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор.
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Народные приметы на 5 июня
– Появилось много оводов – к урожаю огурцов.
– Мошки и комары столбом вьются – к хорошей погоде.
– Боярышник обильно цветет – к суровой зиме.
– Жуки резво летают и жужжат – к теплому солнечному дню.
– Трава утром сильнее обычного пахнет – быть дождю.
– Многие муравьев у муравейника – к хорошей погоде.
– Духота при восходе солнца – к ненастью.
– Сон с 4 на 5 июня вещий. Он в точности исполнится у тех, кто в этот день родился.
Что можно делать 5 июня
1. Считается, что этот день благоприятен для разговора с человеком, с которым вы давно не находите общий язык или поссорились.
Что нельзя делать 5 июня
1. В этот день нельзя мыть голову, ведь накличете себе неприятности на работе.