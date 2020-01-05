5 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 января отмечают день святого Прокопа чтеца. Он прославился тем, что получил дар чудотворения и начал исцелять тяжелобольных людей.
Именины сегодня празднуют: Прокоп, Яков, Федор, Илья, Алексей, Марк, Борис, Параскева.
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Народные приметы на 5 января
– Если сегодня на улице тепло – зима будет снежной и долгой.
Что можно делать 5 января
1. Если утром встать лицом к северному ветру, то по приметам, все беды и печали с ним пройдут.
2. Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не накликать беду и финансовых трудностей.
Что нельзя делать 5 января
1. Старайтесь не выходить сегодня из дома, особенно в темное время суток.
2. По народным поверьям, этого дня нельзя жаловаться на стужу. Поэтому важно быть всегда бодрым и веселым – тогда мороз наградит вас крепким здоровьем.
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