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5 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 5 января / В мире

5 января отмечают день святого Прокопа чтеца. Он прославился тем, что получил дар чудотворения и начал исцелять тяжелобольных людей.

Именины сегодня празднуют: Прокоп, Яков, Федор, Илья, Алексей, Марк, Борис, Параскева.

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Народные приметы на 5 января

– Если сегодня на улице тепло – зима будет снежной и долгой.

Что можно делать 5 января

1. Если утром встать лицом к северному ветру, то по приметам, все беды и печали с ним пройдут.

2. Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не накликать беду и финансовых трудностей.

Что нельзя делать 5 января

1. Старайтесь не выходить сегодня из дома, особенно в темное время суток.

2. По народным поверьям, этого дня нельзя жаловаться на стужу. Поэтому важно быть всегда бодрым и веселым – тогда мороз наградит вас крепким здоровьем.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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