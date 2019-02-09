5 ярких цитат Сергея Юрского об Украине

Актер известен не только громкими ролями в кино и книгами, а и тем, как он искренне поддерживал Украину с начала независимости. В своих заявлениях Сергей Юрский неоднократно критиковал деятельность русской власти, сначала осуждал агрессию в Чечне, впоследствии – в Украине.

Юрский всегда отмечался проукраинской позицией. Министерство культуры Украины включило Юрского в "белый список" артистов, которые поддерживают территориальную целостность страны и выступают против агрессии России, в противовес "черному списку", который запрещает въезд в Украину. На 83 году жизни сердце артиста остановилось. Он умер 8 февраля 2019 года. Самыми известными ролями с участием Юрского стали роли Остапа Бендера и Чудика.

Читайте также: Сергей Юрский: биография и фильмография советского актера

Цитаты Сергея Юрского об Украине

1. Я побывал в Украине очень давно, очень давно, и для меня Украина – это самостоятельное явление. И, конечно, опасно в Харькове эти слова говорить, но я считаю, что достаточно мучительное возрождение украинского языка – это благо.

2. Это другая нация – дружественная, исторически связанная с Россией, но другая. Сейчас Украина – это другая страна. А говорят о ней в такой тональности, как по ночам в телевизионных передачах Мамонтова или Соловьева – "хотим – разгоним, хотим – защитим, а русский язык там должен быть!" Уважаемые, это не ваше дело.



Актер известен не только ролями в кино, но и проукраинской позицией

3. С Крымом у меня связано более 30 лет, и я никогда не чувствовал себя там чужим. Наладится ли там жизнь? Тревожно говорить. Ведь уже сейчас туда не едут на отдых, а крымчане жили, в большинстве своем, по обслуживанию туристов. А если говорить о самой территории... Древние греки могли бы дать право нынешним грекам заявить, что исконные земли Греции распространяются на полмира. Но тут бы турки начали говорить, что у них была Османская империя, и эти земли принадлежат им. Сейчас толерантность раздражает многих.

4. Ежедневно, и все больше удивляюсь и перестаю вообще что-то понимать. Меня это очень волнует. Чувство страха у меня не проходит вот уже несколько месяцев. Происходящее вызывает у меня не только чувство тревоги, а ужаса и мрака.

5. Это ужасная невежливость, это ужасное нарушение не только правил приличия, но и того, что создает определенный баланс в мире. Можно помогать, можно вести переговоры, можно сочувствовать, не соглашаться, спорить, но нельзя в такой тональности кричать на всю нашу гигантскую страну, в которой подобное находит отклик. Это какое-то неожиданное и ужасное проявление национального бескультурья.

Читайте также: Умер Сергей Юрский: что известно об актере советских фильмов