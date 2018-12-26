5 книг 2018 года от Билла Гейтса, которые рекомендует прочитать миллиардер

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5 книг 2018 года от Билла Гейтса
5 книг 2018 года от Билла Гейтса / www.gatesnotes.com

Знаменитый американский бизнесмен Билл Гейтс поделился своим традиционным перечнем книг, которые он прочитал сам и рекомендует прочитать поклонникам. Накануне Нового года основатель Microsoft в своем блоге разместил пятерку книг, которые его больше всего поразили в 2018 году.

На своем официальном блоге он отметил, что его список книг на этот раз является эклектичным (где есть сочетание элементов различных философских систем, – 24 канал), поэтому каждый обязательно найдет что-то для себя. По его мнению, книги – это замечательный подарок родным на Новый год.

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В этом году мой список книг довольно эклектичен. От практического применения по медитации до глубокого погружения в автономное оружие. Каждый найдет себе что-то по вкусу,
– комментирует свою подборку Билл Гейтс.

5 книг 2018 года от Билла Гейтса: смотреть видео онлайн:

Топ-5 книг от Билла Гейтса:

1. "Ученица" (Educated), Тара Вестовер

2. "Армия из никого" (Army of None), Пол Шарри

3. "Дурная кровь" (Bad Blood), Джон Каррейра

4. "21 урок для 21 века" (21 Lessons for the 21st Century), Юваль Ной Харари

5. "Большое пособие по медитации и осознанности" (The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness), Энди Паддикомб

Теги: LifeStyle Книги Литература Новости культуры Билл Гейтс
Источник: 24 канал
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