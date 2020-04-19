5 фильмов для отличного настроения с Кейт Хадсон

Знаменитая американская актриса Кейт Хадсон сегодня, 19 апреля, празднует свой день рождения. Звезде исполняется 41 год. По этому случаю предлагаем посмотреть подборку фильмов, которые принесли популярность Кейт, а вам принесут прекрасное настроение на весь день.

Кейт Хадсон начала свою актерскую карьеру в 1998 году. С тех пор успела сыграть в более, чем 20 киноработах. Она невероятно талантливая женщина и замечательная мамочка. Кейт воспитывает двух дочерей и сына. Сейчас звезда сделала паузу в творческой жизни, однако не перестает делиться с поклонниками событиями на личной странице в инстаграме.

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Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас подборку из пяти лучших фильмов с участием Кейт Хадсон. Наслаждайтесь просмотром в этот замечательный весенний день!

"Несносные леди" – трейлер: смотрите видео онлайн

"Война невест" – трейлер: смотрите видео онлайн

"Главное – не бояться!"– смотрите видео онлайн

"Панда Кунг-Фу 3" – трейлер (Кейт озвучивает панду Мэй Мэй): смотрите видео онлайн

"Рок на Востоке" – трейлер: смотрите видео онлайн