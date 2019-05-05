5 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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5 мая 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 05.05.2019
Что можно и нельзя делать 5 мая / unsplash.com

5 мая 2019 года чествуют преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского. Этот день в календаре известен как день Луки, или Луков день. Святой Лука был учеником апостола Павла. Он автор двух книг Нового завета – Евангелия от Луки, а также Деяний апостолов.

Именины сегодня празднуют: Виталий, Федор, Всеволод.

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Народные приметы на 5 мая

– Кукушка кует регулярно – к теплой погоде.

– Гроза – к хорошему урожаю.

– Если за окном тепло и ясно, то пора приступать к посевным работам.

– Сны с 4 на 5 мая в точности сбываются. Сновидение, увиденное днем 5 мая, является вещим.

Что можно делать 5 мая

1. В этот день можно впервые услышать кукушку. Услышав кукушку, достаньте кошелек, потрясите им и скажите:

"Как кукушка будет все лето куковать,
Так ко мне деньги будут приставать.
Ключ, замок, язык. Аминь".

Что нельзя делать 5 мая

1. В этот день стараются без надобности не ходить в лес. В этот день нечистая сила имеет большую силу.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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