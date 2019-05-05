5 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 мая 2019 года чествуют преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского. Этот день в календаре известен как день Луки, или Луков день. Святой Лука был учеником апостола Павла. Он автор двух книг Нового завета – Евангелия от Луки, а также Деяний апостолов.
Именины сегодня празднуют: Виталий, Федор, Всеволод.
Читайте также: Календарь стрижек на май 2019: интересные советы
Народные приметы на 5 мая
– Кукушка кует регулярно – к теплой погоде.
– Гроза – к хорошему урожаю.
– Если за окном тепло и ясно, то пора приступать к посевным работам.
– Сны с 4 на 5 мая в точности сбываются. Сновидение, увиденное днем 5 мая, является вещим.
Что можно делать 5 мая
1. В этот день можно впервые услышать кукушку. Услышав кукушку, достаньте кошелек, потрясите им и скажите:
"Как кукушка будет все лето куковать,
Так ко мне деньги будут приставать.
Ключ, замок, язык. Аминь".
Что нельзя делать 5 мая
1. В этот день стараются без надобности не ходить в лес. В этот день нечистая сила имеет большую силу.