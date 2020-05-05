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5 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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5 мая 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя
Что можно и нельзя делать 5 мая / Фото из открытых источников

5 мая в народном календаре почитают святого Луку, который был учеником апостола Павла. Он автор двух книг Нового завета – Евангелия от Луки, а также Деяний апостолов.

Именины сегодня празднуют: Виталий, Федор, Всеволод.

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Народные приметы на 5 мая

– Луна в ночь на 5 мая рано всходит на небе – будут ранние морозы.

– Если кукушка 5 мая кукует громко и долго – погода скоро будет очень теплой.

– Гроза в этот день – ждите богатый урожай.

– Утром установилась ясная погода – можно проводить посевные работы.

Что можно делать 5 мая

  1. В этот день можно впервые услышать кукушку. Услышав кукование, достаньте кошелек, потрясите им и скажите:

"Как кукушка будет все лето куковать,
Так ко мне деньги будут приставать.
Ключ, замок, язык. Аминь".

Что нельзя делать 5 мая

  1. Не рекомендуется идти в лес в этот день одному, поскольку нечистая сила 5 мая, по поверью, дьявольские хороводы водит и может за собой повести.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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