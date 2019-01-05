5 малоизвестных фактов о Мэрилине Мэнсоне, которые поражают

Сегодня, 5 января, одному из самых эпатажных артистов современности Мэрилину Мэнсону исполняется 50 лет. В знаковый для певца день журналисты LifeStyle 24 решили подобрать малоизвестные факты из его жизни, которые могут вас удивить.

В мире сложно найти человека, который бы не слышал о рок-музыканте Мэрилине Мэнсоне. Кто-то знает артиста, как эпатажного певца, который примеряет жуткие сценические образы, другие – как художника и коллекционера. И в любом творческом хобби Мэрилина Мэнсона можно с легкостью назвать талантливым и успешным.

Читайте также: От спортсменов к актерам: топ-10 самых популярных страниц в Instagram

Псевдоним или настоящее имя?

Только самые преданные поклонники, интересующихся творчеством Мэрилина Мэнсона знают, что известное во всем мире имя артиста – это псевдоним. На самом деле певца зовут Брайан Хью Уорнер.

Родился будущий артист в семье продавца мебели и медсестры. Супруги отдали мальчика в христианскую школу, которая имела на его жизнь большое влияние: Брайан возненавидел религию и начал увлекаться трудами Ницше. Впоследствии, когда он создал рок-группу, решил показать, что в нем есть как светлая, так и темная сторона. Поэтому в псевдониме он умело соединил имена актрисы Мэрилин Монро и маньяка Чарльза Мэнсона.

Хобби

Мэрилин Мэнсон – не только успешный музыкант, но и художник. Первые картины он показал в 1995 году. Впоследствии артист презентовал собственную коллекцию, которую назвал "Золотым веком гротеска". Сейчас его галерея насчитывает около 200 картин, которые отличились скандальностью.



Мэрилин Мэнсон / Zimblo

Кинокарьера

Рок-музыкант сыграл второстепенные роли в нескольких фильмах. В частности, Мэрилина Мэнсона можно увидеть в сериале "Салем" и "Сыновья анархии". А вот начинал свою кинокарьеру артист в фильме для взрослых.

Звездные друзья

Несмотря на эпатажный образ Мэрилин Мэнсон может похвастаться большим количеством друзей в Голливуде. В частности, певец общается с режиссером Дэвидом Линчем, музыкантом Элисом Купером и актером Джонни Деппом.

Читайте также: Какие звезды стали самыми красивыми в 2018 году

Личная жизнь

Мэрилина Мэнсона можно смело назвать ловеласом, ведь ему приписывают романы с известными моделями и звездами. Артист в свое время был помолвлен с актрисами Роуз Макгоуэн и Эван Рейчел Вуд, однако до свадьбы дело так и не дошло. Только одна зажигательная красавица смогла притянуть Мэрилина Мэнсона к алтарю – ею была Дита фон Тиз. Однако брак просуществовал всего год: в 2006 пара объявила о разводе.



Мэрилин Мэнсон и Дита фон Тиз / The Independent