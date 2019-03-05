5 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

5 марта 2019 года чествуют Льва Катанского. В этот день наши предки пекли масленичные блины, устраивали маскарады, водили хороводы, ходили друг к другу в гости, просили прощения у тех, с кем поссорились, и лакомились сладкими блюдами.

Именины сегодня празднуют: Лев.

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Народные приметы на 5 марта

– Если человек в этот день заболел, то болезнь будет проходить долго.

– Снег прошел до 5 марта – год будет бедным и неурожайным.

– Пошел снег с дождем – ждите бурного разлива рек и даже оттепели.

– Стаи галок и ворон летают высоко в небе – ждите снегопада.

Что можно делать 5 марта

1. Если в этот день выкинуть старую обувь, то весь год вы будете жить в достатке.

Что нельзя делать 5 марта

1. Сегодня нельзя начинать ничего нового – это предвещает неудачу.

2. В этот день не давайте никаких обещаний, ведь скорее всего, вы не сможете их выполнить.