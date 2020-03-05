5 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

5 марта в народном календаре отмечают день Льва Катанского. В этот день все пекли вкусности, ходили друг к другу в гости и лакомились сладкими блюдами.

Именины сегодня отмечают: Антон, Давид, Денис, Лев.

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Народные приметы на 5 марта

– Снег в этот день предвещает неурожайный год.

– Если стая ворон высоко летит – значит ждите еще снега.

Что можно делать 5 марта

1.Чтобы в вашей семье был достаток – выбросьте все старую одежду, которую вы больше не надеваете.

Что нельзя делать 5 марта

1.В этот день нельзя смотреть в небо. Если увидите падающую звезду – это может предвещать потерю близкого человека.

2. Не начинайте в этот день никаких дел, ведь они будут неудачными.