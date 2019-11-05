5 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

5 ноября в народе почитают апостола Иакова. Святой Иаков был сыном святого Иосифа. Апостол известный как первый епископ Иерусалима. В 63 года он принял мученическую смерть – язычники сбросили его с крыльца храма, а затем избили камнями.

С детских лет Иаков был человеком, особенно посвященным Богу. Такие люди давали обет соблюдения безбрачия, воздержания от вина, не ели мясной пищи и не стригли волос.

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Именины 5 ноября празднуют: Захар, Александр, Максим, Яков.

Народные приметы на 5 ноября

– Если 5 ноября пошел град – в конце ноября ожидайте настоящую зиму.

– В этот день идет дождь – год будет урожайным.

– Выпадет много снега – зима будет теплой.

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Что можно делать 5 ноября

1. Завершить заготовку дров на зиму. Если успеть к этому дню, то всю зиму в доме будет тепло.

2. Кормить птиц хлебом. Считается, если накормить пернатых, урожай на следующий год будет большим.

3. Есть много меда. По поверью, если человек съест много меда, весь следующий год будет успешным.

Что нельзя делать 5 ноября

1. Нельзя оставаться в долгах. Отдайте накануне все заемные средства.

2. Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

3. Не рекомендуется просить повышения в должности или увеличения заработной платы.