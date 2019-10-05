5 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 октября в народе почитают память пророка Ионы, поэтому в этот день нельзя было ловить, есть или продавать рыбу. Известно, что Иона побывал в чреве кита и остался невредимым. В чреве кита он пробыл три дня и три ночи, молясь беспрестанно. Потом он был выброшен на берег и после своего чудесного спасения отправился в Ниневию.
Именины сегодня празднуют: Андрей, Даниил, Дмитрий, Иосиф, Назар, Розалия.
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Народные приметы на 5 октября
– 5 октября на ели шишек мало – зима будет теплой.
Что можно делать 5 октября
1. Возьмитесь за дела, которые вы давно откладывали. Сегодня вы все сможете до конца выполнить.
Что нельзя делать 5 октября
1. В этот день не стоит заниматься строительством.
Источник: LifeStyle 24
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