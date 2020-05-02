5 отчаянных женщин-путешественниц прошлого

В том, чтобы путешествовать женщине в современном (докарантинном) мире, нет ничего необычного. Но быть путешественницей в 17 – 19 веке – это что-то действительно экстремальное. Несмотря на это, история знает таких отчаянных! Среди них есть и украинки.

Странствия в 17 – 19 веке были не удовольствием, а испытанием. Особенно для женщин, сообщает Lowcost.ua.

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Украинка София Яблонская

София Яблонская родилась в 1907 году. Она была фотографом и одной из первых женщин-кинооператоров в мире, а также автор первых тревелогов. София Яблонская совершила кругосветное путешествие, долго жила в Китае, а похоронена во Франции.

Яблонская объездила Северную Африку, Юго-Восточную Азию, Северную и Южную Америку, Австралию. Автор книг "Чар Марока", "Из страны рыжа и опия", "Дальние горизонты".



София Яблонская – украинская путешественница / Фото: lowcost.ua

Одна из первых женщин-путешественниц – Ида Пфайффер

Когда Иде было 5 лет отец взял ее в первое путешествие – в Палестину и Египет. Она вышла замуж за львовского адвоката и прожила во Львове в течение 18 лет.

После смерти мужа Ида Пфайффер отправилась в путешествие. География путешествий – в названиях ее книг, доходы от которых давали возможность путешествовать дальше: "Путешествие одной венки в Святую Землю", "Путешествие на скандинавский север и на остров Исландию", "Женщина объезжает вокруг света", "Мое второе кругосветное путешествие", "Путешествие на Мадагаскар". Книги Пфайффер были переведены на семь языков.



Первая женщина-путешественница / Фото: lowcost.ua

Первая женщина, совершившая восхождение на Эверест

Табеи Дзюнко – первая женщина, которая выполнила программу "7 вершин" (восхождения на самые высокие горы всех континентов). Японка также покорила вершины восьмитысячники: Аннапурну, Шиша Пангму. В возрасте 60 лет она поднялась на семитысячник Пик Победы в Киргизии.

В ее честь назвали малую планету 6897 Табеи.



Табеи Дзюнко / Фото: lowcost.ua



Табеи Дзюнко покоряла вершины даже в 60 лет / Фото: lowcost.ua

Луиза Бойд пролетела над Северным полюсом на самолете

Луиза Бойд из США стала первой женщиной, пролетевшей над Северным полюсом на самолете. Бойд знаменитая исследованиями Гренландії и открытием подводного массива в Северо-Ледовитом океане.

В 1934 году на автомобиле, поездом, на лодке и пешком преодолела путь через Перемышль, Львов, Ковель в Беларусь, чтобы сделать исследование "экзотика среди болот" – Пинское Полесье.



Луиза Бойд во Львове / Фото: lowcost.ua



Луиза Бойд в 1955 году/ Фото: lowcost.ua



Первая женщина, которая пролетела над Северным полюсом на самолете / Фото: lowcost.ua

Оперная певица, которая исследовала Азию

Александра Давид-Неэль – французская оперная певица и писательница. Она стала первой женщиной, которая открыла миру тайны Тибета.

В 1891 году Давид-Неель впервые побывала в Индии, где изучала санскрит и йогу. После 14 лет путешествий Александра Давид-Неель вернулась в Европу и начала читать лекции. Издала книгу "Путешествие парижанки в Лхасу".

Но впоследствии она отправилась в Тибет вторично, долго жила в Китае, путешествуя буддийскими домами.



Оперная певица из Франции, которая много раз путешествовала в Индию/ Фото: lowcost.ua



Александра Давид-Неель / Фото: lowcost.ua